Najprzyjaźniejsze kraje dla turystów? Świetna pozycja Polski w rankingu

Portal Booking.com to jeden z najpopularniejszych serwisów służący turystom do rezerwacji noclegów. Posługując się opiniami podróżników, portal przygotował zestawienie najprzyjaźniejszych miejsc do podróżowania. Polska znalazła się w tym rankingu na podium.

Co było brane pod uwagę podczas układania zestawienia? M.in. gościnność obywateli danego państwa oraz przyjazne nastawienie wobec turystów.

Poniżej prezentujemy całe zestawienie:

1. Austria

2. Czechy

3. Polska

4. Nowa Zelandia

5. Tajwan

6. Rumunia

7. Irlandia

8. Węgry

9. Serbia

10. Grecja

– Niezależnie od rodzaju, wielkości czy lokalizacji obiektu, widzimy, że nasi klienci podczas podróży przywiązują dużą wagę do relacji międzyludzkich. Zwracają uwagę na szczegóły oraz indywidualne podejście do klienta – mówił Olivier Grémillon, wiceprezes Booking.com.

