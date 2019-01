Nastolatek z autyzmem napisał do minister. "Co będzie z Piotrem, kiedy jego mama pójdzie do Nieba?"

Trzynastolatek działa jako samorzecznik. Stara się pomagać, przekazywać innym oczekiwania i postulaty osób niesamodzielnych i ich rodzin. Pisze między innymi do różnych instytucji, w których dostrzega, że coś nie działa jak powinno – informuje TOK FM. Tym razem Janek postanowiła zainterweniować ws. budowy domów dla osób cierpiących na autyzm. Wszystko wskazuje na to, że resort Elżbiety Rafalskiej wycofał z pomysłu budowy takich placówek. "Z rozporządzenia ws. środowiskowych domów samopomocy zniknąć ma zapis o placówkach dziennej opieki dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną" – opisuje "Rzeczpospolita". Nowe typy placówek wpisano do projektu nowelizacji rozporządzenia ws. SDŚ. Jednak nie ma ich w oficjalnym podsumowaniu konsultacji społecznych.

"Znam Panią Minister z telewizji. Nie znamy się na żywo. Chciałbym prosić o pilne spotkanie w bardzo ważnej sprawie dla moich kolegów ze spektrum autyzmu, którym jest trudno (...) Zróbmy pomoc dla osób z autyzmem, których życie jest trudne. Mama dorosłego Piotra ma łzy w sobie. Ma trudne życie. Co będzie z Piotrem, kiedy ona pójdzie do Nieba?" – pisze Janek i wspomina o swoim przyjacielu, Piotrze. Chłopiec chciałby się spotkać z minister Rafalską. I pisze, że chciałby przyjść na nie z innymi osobami zmagającymi się z autyzmem. "Te domy to szczęście dla moich kolegów" – zaznacza nastolatek.

Odpowiedź na poruszający list szefowa MRPiPS opublikowała na Facebooku. "Bardzo dziękuję za Twój list. Przeczytałam go z uwagą. Cieszę się, że jesteś odważny i zaangażowany w pomoc innym. To budująca wiadomość, że rośnie kolejne pokolenie Polaków troszczących się o dobro innych. Janku, w Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracujemy nad przepisami, które będą skierowane do osób ze spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami" – czytamy.

