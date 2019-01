Szefernaker: PO-KO to koalicja przebierańców

Poseł PiS i wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker w rozmowie z Piotrem Witwickim komentował możliwość zjednoczenia się opozycji, przed ewentualnymi wcześniejszymi wyborami.

– Klub, który reprezentuje to zjednoczenie w Sejmie, PO-KO, to jest koalicja przebierańców – stwierdził w odpowiedzi polityk. – Są zieloni, czerwoni, różowi. Te partie są w stanie się dzisiaj przebrać w każdy inny kolor pójść razem po to, by tak naprawdę w dzień po wyborach się rozejść do swoich klubów parlamentarnych. To jest fikcja – podkreślił Szefernaker.

Tymczasem w najnowszym sondażu "Super Expressu" liderem pozostaje PiS (37 proc. głosów), a drugie miejsce zajmuje PO (25 proc. głosów). Zaskakiwać może trzecia pozycja w sondażu, na której plasuje się nowa partia Roberta Biedronia z wynikiem 9 proc.

Zgodnie z najnowszymi badaniami do Sejmu dostałyby się jeszcze 3 ugrupowania. PSL w zestawieniu otrzymało 7 proc. Tyle samo badanych chce głosować na Kukiz'15. SLD dostało z kolei 5 proc. głosów. Do parlamentu nie dostałaby się natomiast Nowoczesna, partia Wolność Janusza Korwin-Mikkego, Partia Razem, Teraz! Ryszarda Petru oraz partia o. Rydzyka.

Sondaż przeprowadził Instytut Badań Pollster.

