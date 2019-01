Salvini: PiS cieszy się zaufaniem obywateli. Nie obchodzi mnie, co uważa Bruksela

W rozmowie z dziennikiem „Polska The Times” włoski polityk bardzo ciepło wyrażał się o polskim rządzie. Salvini podkreślił, że to co się naprawdę liczy, to fakt, że PiS cieszy się poparciem Polaków, a opinia polityków z Brukseli nie ma żadnego znaczenia.

– Rząd Prawa i Sprawiedliwości cieszy się zaufaniem obywateli. To jest najważniejsze. Nie obchodzi mnie, co się na ten temat uważa w Brukseli. Ja czuję się znakomicie, siedząc przy jednym stole z Jarosławem Kaczyńskim – przekonywał polityk.

Salvini stwierdził, że rządy Włoch i Polski zgadzają się w 90 proc. spraw. Na pytanie o stosunek do Rosji polityk odpowiedział, że

potępia wszelkie przejawy agresji międzynarodowej.

– Doskonale rozumiem prawo każdego państwa do własnego pomysłu na politykę bezpieczeństwa, suwerenność terytorialną i państwową – stwierdził polityk, zaznaczając jednak, że powątpiewa w skuteczność sankcji nałożonych na Moskwę.

Jako priorytet dla UE Salvini wskazał obronę jej granic przed imigrantami oraz terrorystami.