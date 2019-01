Wstrząs w kopalni Rudna. Kilku górników w ciężkim stanie, jeden poszukiwany

Wiadomo, że służbom ratunkowym udało się wydostać już trzech z czterech górników. Wszyscy uratowani są poważnie ranni.

– Do zdarzenia doszło w wyniku wstrząsu, to było na Głównej Rudnej Zakładów Górniczych "Rudna". Mamy trzy osoby ciężko poszkodowane. Czekamy w tej chwili na helikoptery – przekazała w rozmowie z RMF FM Anna Osadczuk, rzecznik KGHM Polska Miedź, spółki, do której należy kopalnia.

Czwarty górnik cały czas znajduje się pod ziemią. Nie wiadomo w jakim jest stanie. Służby starają się do niego dostać.