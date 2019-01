Ludzie roku

Dzięki Bogu nie do mnie należy przyznawanie tytułu „Człowiek Roku”. Bo z tym w minionym roku było cienko – światowi faworyci to same wpadki – Macron, Merkel, Teresa May, a i Trump stracił sporo ze swego animuszu. Zresztą, gdzie dziś szukać wielkich ludzi, choćby kontrowersyjnych (w końcu ludźmi „Time’a” bywali i Hitler, i Stalin).