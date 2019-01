„Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej”. Błaszczak zachęca do przyłączania się do armii

Minister Błaszczak w sobotę otworzył mobilny wojskowy punkt rekrutacyjny przy stoku narciarskim w Białce Tatrzańskiej. Podczas ferii żołnierze będą przyjeżdżali wojskowymi samochodami oznakowanymi logiem kampanii do narciarskich ośrodków sportowych i tam, często pod samymi wyciągami będą spotykali się z potencjalnymi kandydatami do wojska.

– Kontynuujemy kampanię zachęcającą do wstępowania do wojska. Dzięki zmianie mentalności, dzięki zmianie podejścia do tego, żeby zachęcać do wstępowania do Wojska Polskiego, w czasie I edycji kampanii, wnioski do Wojska Polskiego złożyło ponad 7 tysięcy ludzi. Chodzi o służbę zawodową, przygotowawczą i terytorialną. 7057 wniosków to dobry wynik. Dzisiaj rozpoczynamy drugi etap – podsumował minister obrony narodowej.

Od 14 października wojskowi spotykali się z Polakami i zachęcali ich, by wstępowali do wojska podczas I edycji kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Żołnierzy można było spotkać w takich miejscach jak centra handlowe, ośrodki sportu, rynki miejskie czy centra rozrywki.

Szef MON przypomniał, że po ostatniej podwyżce uposażeń, średnie wynagrodzenie w polskim wojsku wynosi 5530 złotych.