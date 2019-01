Znęcała się nad niepełnosprawnym chłopcem. Przedszkolanka przyznała się do winy

Jak poinformowała portal gazetawroclawska.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy, kobieta odmówiła składania wyjaśnień, ale przyznała się i zadeklarowała dobrowolne poddanie się karze.

Do znęcania się nad dzieckiem dochodziło od września 2017 roku do marca 2018 roku. 55-letnia opiekunka krępowała chłopcu ręce i nogi taśmą klejącą i przytwierdzała do krzesła, zaklejała mu tez usta.

O tym, co dzieje się w przedszkolu pozostałe dzieci poinformowały swoich rodziców. Natychmiast zgłoszono sprawę na policję. Kobieta nie może już pracować z dziećmi, za to, co robiła grozi jej 8 lat więzienia.

Prokuratura dodatkowo sprawdza, czy w przedszkolu dochodziło do psychicznego i fizycznego znęcania się nad innymi dziećmi.