Rzecznik Trzaskowskiego do dziennikarza TVP: Wyluzuj, natrę Cię śniegiem

"Krzysiu wyluzuj. Przyjedź na narty na Kaczkę do @Swieradow To Cię natrę śniegiem" – napisał na Twitterze do dziennikarza TVP Krzysztofa Ziemca rzecznik prasowy Rafała Trzaskowskiego Kamil Dąbrowa. Czy to nowe standardy w komunikacji z mediami?

Przypomnijmy, że były dyrektor radiowej "Jedynki" Kamil Dąbrowa został zastępcą dyrektora w Biurze Marketingu warszawskiego ratusza. Jak poinformował stołeczny ratusz, "kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawianie podczas rekrutacji na ww. wolne kierownicze stanowisko urzędnicze". O Kamilu Dąbrowie było głośno przed trzema laty. Wtedy to, jako dyrektor radiowej Jedynki – zdecydował, że w związku z wprowadzaną wówczas nowelizacją ustawy medialnej rozgłośnia ta będzie emitowała co godzinę na przemian hymny Polski i Unii Europejskiej. Dziennikarz stracił funkcję szefa Programu Pierwszego Polskiego Radia w styczniu 2016 roku. Jednocześnie Dąbrowa w swoich wpisach w mediach społecznościowych nie ukrywał niechęci do partii rządzącej. Internauci przypomnieli kontrowersyjne wpisy dziennikarza. Czytaj także:

"Przysłużył się wrzucaniem memów z Jakim", "wrzucał fejkowe zdjęcia". Kamil Dąbrowa rzecznikiem Trzaskowskiego Chociaż Dąbrowa zapewniał, że nie zamierza być "pitbullem", to wczoraj na Twitterze zwrócił się w dość chamski sposób do dziennikarza TVP Krzysztofa Ziemca. Wpis nowego rzecznika Trzaskowskiego szybko skrytykowali dziennikarza i internauci.