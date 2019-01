Czarzasty: Jestem za frakcją Timmermansa. Sellin: Niech wyborcy to zapamiętają

Pytany, czy biorąc pod uwagą frakcje, które tworzą się w Unii Europejskiej, stanąłby po stronie polityki Salviniego czy Timmmermansa, odparł, że poparłby reprezentanta Partii Europejskich Socjalistów, z którą utożsamia się SLD.

– Stanąłbym po stronie frakcji Timmermansa – stwierdził.

Na jego słowa zareagował polityk PiS Jarosław Sellin. – Niech wyborcy zapamiętają te słowa – zaznaczył.

Konferencja bliskowschodnia

W programie rozmawiano również o konferencji poświęconej pokojowi i stabilności na Bliskim Wschodzie, której Polska będzie gospodarzem. MSZ Iranu wezwało dziś charge d'affaires ambasady Polski w Teheranie, żeby oficjalnie zaprotestować przeciw planowanej w Warszawie międzynarodowej konferencji na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. Określono ją jako "akt wrogości".

– Nie można organizować konferencji pokojowej i zaczynać jej od konfliktu. Myślę, że to następny pomysł rządu, kiedy zostało to nieprzygotowane, nieprzedyskutowane – uznał Włodzimierz Czarzasty.

– Uważam, że jest to zlecenie przez USA określonego działania, a my w sposób bezrefleksyjny to realizujemy – dodawał, zaznaczając, że "ta konferencja jest Polsce do niczego niepotrzebna".

