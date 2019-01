„Do Rzeczy” nr 3: Wojciech Cejrowski dla „Do Rzeczy”: Polsce należy się niepodległość

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– „Nie polexit, lecz przebudowa Unii” – to myśl przewodnia, wokół której PiS chce budować kampanię do europarlamentu. Jak do tego hasła ma się spotkanie z wicepremierem Włoch Matteo Salvinim i co z niego wynika?

–zastanawia się Kamila Baranowska w artykule „Europejskie puzzle”.

– Trzeci sezon serialu HBO „Detektyw” to aktorski popis Mahershali Alego i powrót do formuły opowieści, która zapewniła sukces pierwszej serii – zauważa Piotr Gociek w tekście „Życie, śmierć i pełnia księżyca”.

– SB od środka – o patologiach w służbach PRL opowiada dr Daniel Wicenty, socjolog, pracownik IPN, w rozmowie

z Janem Hlebowiczem.

– Soros nie odsunie Orbána od władzy – przekonuje dr hab. Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej, w rozmowie z Maciejem Pieczyńskim.

– Czy zapamiętując się w trosce o klimat, nie zapomnieliśmy zatroszczyć się o ludzi? – zastanawia się Tomasz

Wróblewski w artykule „Klimatyczna hipokryzja”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Waldemar Łysiak o najnowszych książkach Pawła Lisickiego oraz Cezary Gmyz o arabskich gangach, które rządzą Berlinem.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 14 stycznia 2019 r.