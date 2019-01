Polska i Holandia gospodarzami siatkarskich mistrzostw świata kobiet

Siatkarskie mistrzostwa świata kobiet będą organizowane w Polsce po raz pierwszy, poprzedni kobiecy mundial odbył się w Japonii, a triumfowały na nim reprezentantki Serbii.

Na gali 90-lecia siatkówki w Polsce gościł również prezydent Andrzej Duda.

– Nie ma żadnej innej dyscypliny drużynowej, której dorobek byłby tak ogromny – zaznaczył prezydent.

– Za te wszystkie emocje, radość i zwycięstwa, za to, że dzięki wam mogliśmy wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego, chciałbym wam w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej podziękować. Przeszliście do historii polskiego sportu – zwrócił się Andrzej Duda do środowiska siatkarskiego.

Andrzej Duda wymienił chronologicznie wszystkie najważniejsze sukcesy w tej dyscyplinie sportu – od medali kobiecej reprezentacji w mistrzostwach Europy i świata krótko po drugiej wojnie światowej do złotego medalu mistrzostw globu męskiej drużyny z 2018 roku.