Europejskie puzzle

„Nie polexit, lecz przebudowa Unii” – to myśl przewodnia, wokół której PiS chce budować kampanię do europarlamentu. Jak do tego hasła ma się spotkanie z wicepremierem Włoch Matteo Salvinim i co z niego wynika?

Umiarkowany optymizm – tak w dwóch słowach można streścić nastroje, które panowały w PiS po rozmowie Jarosława Kaczyńskiego z Matteo Salvinim, wicepremierem włoskiego rządu i liderem współrządzącej Ligi Północnej.