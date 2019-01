Senyszyn obraża Pierwszą Damę. W obronie Agaty Dudy stanęła... Środa

Joannie Senyszyn nie spodobało się, że Agata Kornhauser-Duda miałaby otrzymywać comiesięczną pensję za sprawowanie funkcji Pierwszej Damy.

"Pensja dla żony prezydenta to absurd. Podobnie jak określenie pierwsza dama. Za bycie żoną można ewentualnie dostawać pensję od męża, jeśli zatrudni żonę jako kucharkę, sprzątaczkę, opiekunkę do dzieci... W przypadku Dudów – jako wieszak na ubrania. Pierwszy Wieszak" – napisała Senyszyn na Twitterze.

– Wyśmiewanie Agaty Dudy i nazywanie jej "wieszakiem na ubrania" jest niesprawiedliwe i krzywdzące. Wszyscy przecież oczekujemy, że żona prezydenta RP będzie wyglądała zgodnie ze standardami związanymi z tym stanowiskiem – stwierdziła Magdalena Środa w rozmowie z WP Kobieta.

Jak podkreśliła, dyskusji o pensji dla małżonki prezydenta nie byłoby, gdyby chodziło o mężczyznę.

– Myślę, że jeśli zdarzyłoby się, że to kobieta będzie prezydentem (najwyższa pora!) to problem pensji dla jej małżonka byłyby rozwiązany natychmiast. Bo mężczyźni są nagradzani nawet za to, że są (to jest przypadek obecnego prezydenta), a kobiety ciągle muszą udowadniać, że zasługują na pensję – uznała.

– Rozwiązanie powinno mieć charakter systemowy. Żony prezydentów powinny dostawać pensje, ale zgodnie z zakresem obowiązków, które pełnią i pracy, którą wykonują. Pensja powinna być naliczana do emerytury. Nie może być przecież tak, że kobieta, która jest żoną prezydenta, z racji kariery swojego męża zostaje ubezwłasnowolniona i sprowadzona do rangi bezrobotnej dekoracji – podkreśliła Środa.

Czytaj także:

"Pierwszy Wieszak". Senyszyn obraża żonę prezydentaCzytaj także:

Posłowie chcą dać pensję żonie prezydenta. Ile będzie zarabiać?