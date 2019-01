Gowin: Czas uwolnić energię miast, energię dla Polski

Minister nauki i szkolnictwa wyższego rozpoczął swoje przemówienie od podziękowań za trzy lata rządów Zjednoczonej Prawicy. Jak dodał, te trzy lata wymagają uczciwego bilansu. – Rekordowy wzrost gospodarczy, rekordowo niskie bezrobocie, deficyt budżet. Rekordowo wysokie zadowolenie z życia Polaków i poczucie bezpieczeństwa. Wszystkie te rekordy są zasługą milionów Polaków, którym chce podziękować za zaufanie, jakim nas obdarzyli – mówił.

Gowin: Musimy wystrzegać się chciwości i arogancji

Jarosław Gowin tłumaczył, że reformy i rekordy nie byłyby możliwe bez rządu Zjednoczonej Prawicy. – Nie popadamy w triumfalizm. Wiemy, że popełniamy błędy, że musimy wystrzegać się chciwości i arogancji. Wiemy, że potrzebujemy nowych impulsów, korekt programowych. To będzie wspólna wizja Zjednoczonej Prawicy. Wielkim atutem naszego obozu jest jedność. Ta jedność jest warunkiem naszych zwycięstw. Droga do zwycięstw prowadzi poprzez jedność, ale jednocześnie naszą siłą jest wewnętrzny pluralizm. Chcę przedstawić postulaty, które przekonają mieszkańców dużych i średnich miast, bo to w miastach tkwi energia, która chcemy wyzwolić. Łączy nas coś najważniejszego: zrozumienie idei wspólnego działania i wspólne umiłowanie wolności – powiedział w Krakowie.

Wicepremier mówił też o tym, że stolica Małopolski ma wielowymiarową symbolikę. – To symbol umiłowania wolności. Od 750 lat w Sukiennicach prowadzony jest handel, a więc widać, jak silny jest tu duch przedsiębiorczości i wolności gospodarczej. Kraków to równocześnie symbol wolności duchowej. To przecież polski papież nauczał nas, że wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją ciągle zdobywać; że wolność jest nam nie tylko dana, ale również zadana. Ta nauka, ten duch wolności leży u podstaw wszelkich naszych działań – stwierdził.

"Polska weźmie na siebie rolę strażnika wolności gospodarczej w Zjednoczonej Europie"

Jarosław Gowin ocenił na konwencji, że wolność to przede wszystkim znoszenie barier nadmiernej biurokracji, ułatwienia gospodarcze, czy szersza autonomia uczelni. Jak dodał, to również uwolnienie polskich przedsiębiorców, którzy tworzą energię małych i średnich miast. – Kraków kojarzy nam się z wielkim dziedzictwem Jagiellonów. To była Polska wielu narodów, religii, kultur, ale równocześnie Polska dumna z tego, jakie są jej tradycje; przywiązana do wzorów. Ideą Polski jagiellońskiej chcielibyśmy zainspirować całą Europę. Te wartości wpisują się w rozwój Polski – mówił.

Wicepremier podkreślił też, że Polska potrafi budować sojusze. – Umiemy się też porozumiewać z tymi, którzy decydują o kształcie UE (...)

Można być podmiotowym w Europie i taka jest koncepcja PiS, Porozumienia, całej Zjednoczonej Prawicy – powiedział. – Skoro Brytyjczycy za chwilę opuszczą UE, to chcę jasno zadeklarować, że to Polska pod rządami Zjednoczonej Prawicy weźmie na siebie rolę strażnika wolności gospodarczej w Zjednoczonej Europie – mówił Gowin.