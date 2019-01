– Zgoda buduje. Kiedy jest się razem, kiedy potrafi się porozumieć, to posiada się umiejętność wypracowania konsensusu, który daje pozytywną energię. Ta energia doprowadziła do wygrania wyborów. Te cztery lata, to czas, w którym osiągnęliśmy bardzo wiele – podkreślała wicepremier.

– Nasza wspólna droga rozpoczęła się na początku 2015 roku, kiedy trwała kampania prezydencka Andrzeja Dudy. Andrzeja Dudy, który został prezydentem. (...) Pokazaliśmy, że jesteśmy konsekwentni, skuteczni i dotrzymujemy słowa. Deklaracje są w naszym przypadku również faktami. Nasza misja to zmieniać Polskę i budować dobrą przyszłość dla Polaków.(...) Życzmy sobie wspólnie, politycy Zjednoczonej Prawicy, by to był rok wspaniałych zwycięstw, by wygrała Polska i Polacy – podkreślała. – Największym sukcesem Zjednoczonej Prawicy jest to że potrafimy być razem, że zbudowaliśmy wspólnotę celów, pomimo różnic programowych. teraz musimy zrobić wszystko, żeby w 2019 roku uzyskać prolongatę rządów Zjednoczonej Prawicy – dodawała.

– Naszym wspólnym sukcesem, z którego możemy być dumni, jest to, że przywróciliśmy godne życie polskim rodzinom. (...) Położyliśmy solidny fundament pod przyszłość Polski. Ale to dopiero pierwszy krok. (...) Jesteśmy razem, walczymy o wartości, jesteśmy środowiskiem politycznym, które rozumie, że najważniejsza jest Polska. Dzisiaj liczy się nasza wspólna sprawa – Polska i jej przyszłość. (...) Potrzeba po raz kolejny tego, byśmy stanęli znowu razem, przygotowali projekt, który zaproponujemy Polakom. (....) Życzę Państwu, by ten kongres był owocny – mówiła Beata Szydło.