Emilewicz: "Energia Plus" będzie dotyczyć każdego Polaka. Programy z plusem po prostu się udają

Minister Emilewicz jest przekonana, że nowy program okaże się sukcesem rządu. Jej zdaniem efekty programu poznamy już w bieżącym roku. – On uda się z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że programy z plusem się po prostu udają – zapewniała.

Jej zdaniem jednak "energia plus" nie ma mieć formy transferu społecznego, jak to miało miejsce z innymi programami "z plusem", ale być raczej formą przysłowiowej wędki. – Program Energia plus to wędka dla rodzin, miast, przedsiębiorców i dla Polski. Dzięki niej naprawdę zmienimy obraz Polski w ciągu najbliższych 5 lat i taki jest nasz cel – przekonywała Jadwiga Emilewicz.

W ramach nowego programu rząd ma znieść bariery prawne utrudniające instalację odnawialnych źródeł energii. Opracowany ma zostać także system kredytów i pożyczek wspierających ich zakup i instalację. – Zaangażujemy w to Bank Gospodarstwa Krajowego i sektor bankowy, tak, aby Polacy mogli uzyskiwać finansowanie na budowę instalacji służących produkcji zielonej energii – mówił pod koniec 2018 roku Jarosław Gowin.

Ponadto rozszerzona ma zostać kategoria prosumenta, czyli tego, kto produkuje prąd i jego nadwyżkę sprzedaje. Porozumienie proponuje ponadto zmiany podatkowe polegające na ustanowieniu, aby podatek VAT dotyczący fotowoltaiki wynosił 8 proc.

Minister Emilewicz wskazała na trzy grupy, które mają skorzystać na "Energii plus". Przede wszystkim będą to polskie rodziny, które mają dzięki nowemu programowi obniżyć koszty energii elektrycznej; po drugie program jest kierowany do małego i średniego biznesu; trzecim beneficjentem ma być natomiast samorząd. – Chcemy sprawić, żeby nowi prezydenci miast nie zastanawiali się, z czego zapłacą za energię elektryczną – tłumaczyła minister.

Potrzeba nowej energii

– Polska, polskie miasta, polskie rodziny i polscy przedsiębiorcy, ale także Europa, potrzebuje dzisiaj nowej energii, zarówno do działania tego codziennego, które nas napędza, które sprawia, że zmieniamy naszą rzeczywistość. Potrzebujemy tej energii także po to, aby utrzymać zyski, które czerpiemy dzisiaj z tego rekordowego wzrostu gospodarczego. Jesteśmy dzisiaj jednym z najszybciej rozwijających się państw Unii Europejskiej – przemawiała minister.

Szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii wskazała, że planowany program będzie miał niezwykle szeroki zakres. Zgodnie z zapewnieniami minister wpływ "energii plus" ma odczuć każda polska rodzina.

Nowe rozwiązania mają m.in. sprawić, że samorząd będzie mógł świadczyć tańsze, konkurencyjne usługi komunalne i publiczne. Życie w mniejszych aglomeracjach ma się stać nie tylko "do zniesienia finansowo", ale również bardziej ekologiczne.

Głównym celem programu ma być wydawanie środków na to, "aby lepiej i godniej żyć". – Ten program nie jest abstrakcyjny. Ten program będzie miał sukces – zapewniała.

