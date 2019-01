Lisicki: Mamy problem oszalałej opozycji

– Mamy problem oszalałej opozycji. To, co powinno być elementem dyskusji specjalistów, staje się przedmiotem ideologicznej, absurdalnej debaty. To choroba oszalałej opozycji. Nie ma to nic wspólnego z merytorycznym dyskursem. Jak tak dalej pójdzie, to w grudniu opozycja będzie wzywać do zaprzestania zabijania karpi. Jest grupa ludzi podatnych emocjonalnie na taką manipulację – powiedział w Telewizji Republika redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki o histerii wokół odstrzału dzików.

W piątek sąd oddalił powództwo 38 sędziów przeciwko Tomaszowi Sakiewiczowi ws. sprostowania wywiadu udzielonego przez premiera Morawieckiego "Gazecie Polskiej". Kosztami zostali obciążeni sędziowie, którzy złożyli pozew. – 38 sędziów to bardzo dużo. Można byłoby przyjąć, że prezentują zdanie całego środowiska. Jeśli tak pokaźna grupa ma problem z tym wywiadem, pokazuje to jak bardzo nie rozumieją oni wolności wypowiedzi, wolności słowa – mówił. – Moje doświadczenie jest takie, że w przypadku procesów tzw. politycznych, w pierwszych instancjach wygrywałem, natomiast później w apelacjach przegrywałem. Druga instancja zdradzała zazwyczaj polityczne sympatie – podkreślił redaktor naczelny "Do Rzeczy". W tygodniu doszło też do spotkania prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z wicepremierem, szefem MSW Włoch Matteo Salvinim. – Formuła, którą próbuje narzucić teraz UE, spotyka się z coraz większym oporem. W tym dostrzegam wspólnotę polskiego rządu z Salvinim. Kolejny wspólny obszar to tożsamość kulturowa. Dzięki tej wizycie zaczyna się tworzyć inna Europa, pojawia się wizja końca dominacji duetu niemiecko-francuskiego – mówił Lisicki.