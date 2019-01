Warzecha: Wygląda, że Trzaskowski zatrudnił internetowego trolla

"Krzysiu wyluzuj. Przyjedź na narty na Kaczkę do @Swieradow To Cię natrę śniegiem" – napisał na Twitterze do dziennikarza TVP Krzysztofa Ziemca Kamil Dąbrowa."Knajacki ton" – ocenił w swoim wpisie Warzecha.

Publicysta "Do Rzeczy" zasugerował prezydentowi Warszawy, aby wymienił obecnego rzecznika na profesjonalistę.

"Rzecznik prezydenta Trzaskowskiego w tonie knajackim do dziennikarza. Na miejscu Trzaskowskiego szybko zmieniłbym rzecznika na profesjonalistę, bo na razie wygląda na to, że zatrudnił internetowego trolla" – napisał Warzecha.

Hymnem przeciwko reformom

O Kamilu Dąbrowie było głośno przed trzema laty. Wtedy to, jako dyrektor radiowej Jedynki – zdecydował, że w związku z wprowadzaną wówczas nowelizacją ustawy medialnej rozgłośnia ta będzie emitowała co godzinę na przemian hymny Polski i Unii Europejskiej.

Dziennikarz stracił funkcję szefa Programu Pierwszego Polskiego Radia w styczniu 2016 roku. Jednocześnie Dąbrowa w swoich wpisach w mediach społecznościowych nie ukrywał niechęci do partii rządzącej. Internauci przypomnieli kontrowersyjne wpisy dziennikarza.

