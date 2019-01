"Z wielkim bólem umieszczamy ten wpis". Zespół Blue Cafe wydał oświadczenie po napaści na Adamowicza

Krótkie oświadczenie zespół opublikował na jednym z portali społecznościowych. Z wielkim bólem umieszczamy ten wpis... Brakuje słów aby opisać to co się dzisiaj wydarzyło. Prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi z całego serca życzymy powrotu do zdrowia... Blue Cafe" – napisano.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został dźgnięty nożem podczas 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do ataku doszło podczas tzw. światełka do nieba, czyli kulminacyjnej części finału. Mężczyzna, który jak się później okazało miał plakietkę z napisem "media", wdarł się na scenę i dźgnął nożem prezydenta Gdańska. Po wszystkim sprawca wziął mikrofon i mówił, że siedział w więzieniu 5 lat za rządów Platformy Obywatelskiej.

Paweł Adamowicz przeszedł 5-godzinną operację. Jego stan jest bardzo ciężki. Prezydentowi Gdańska przetoczono 41 jednostek krwi. Z informacji podanych przez lekarzy wynika, że decydujące będą najbliższe godziny.