"To nie jest godne funkcji jaką Pan pełni!". Ziemiec kontra poseł PO

W czwartkowym wydaniu programu "Minęła 20" na antenie TVP Info wyemitowano kolejny odcinek serii "Plastusie", czyli kukiełkowej animacji Barbary Pieli. Odcinek był poświęcony Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Gospodarzem czwartkowego wydania "Minęła 20" był Michał Rachoń. W pierwszej scenie animacji wyemitowanej na koniec programu, pojawia się postać symbolizująca byłą prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Najpierw zagląda do pustych skrzyń, a potem sama tworzy lalkę Jurka Owsiak, która organizuje zbiórkę pieniędzy. Gdy lalka-Owsiak wraca mini-ciężarówką pełną banknotów, na jednym z nich widać gwiazdę Dawida. I to własnie żydowski symbol wywołał kontrowersje. Pojawiły się zarzuty o antysemityzm.

Jedno z kont na Twitterze powiązało tę sprawę z dziennikarzem TVP Krzysztofem Ziemcem. Dziennikarz krótko ale bardzo dosadnie zareagował na ten wpis. "Skasuj ten głupi wpis szczujnio!!!" – napisał. Jego tweet postanowił z kolei skomentować poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk.

"Dziwne oburzenie… Takie materiały są w TVP? Są Dziennikarze TVP lubią TVP i materiały TVP? Lubią. I dają zgodę swoim (czasami byłym) autorytetem na takie praktyki. Wiadomości TVP w ciągu trzech lat straciły 1.5 mln widzów. To nie jest przypadek. To upadek" – napisał.

Wpis polityka oburzył dziennikarza. "To co Pan napisał jest tak okropne, że nie warto tego komentować… Powiem jedno, nie jest godne funkcji jaką Pan pełni! Co ja mam z tym filmikiem wspólnego!!!! Posługuje się Pan wpisami jakiegoś hejtetskiego konta które po ubecku przykleiło mnie do tego! Pan, poseł RP?!!!!" – napisał Ziemiec.