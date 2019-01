Owsiak rezygnuje z szefowania WOŚP. Ochojska: Nie może brać tej tragedii na siebie

– Trudno winić organizatorów, trudno mówić o złym zabezpieczeniu, to była otwarta scena – mówił Jerzy Owsiak, organizator Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W niedzielę podczas finału WOŚP w Gdańsk śmiertelnie raniono prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Komentując doniesienia o śmierci prezydenta Gdańska, Jerzy Owsiak poinformował, że rezygnuje z funkcji szefa Fundacji WOŚP.

– Od 27 lat staczam boje z ludźmi, którzy także mi grozą. Niestety polski wymiar sprawiedliwości i policja nie daje sobie z tym rady (...) Proszę wejść na portal prawicowe, co piszą na mój, co pisze jedna z posłanek – dodał. Owsiak stwierdził, że stosowany wobec niego język często przypomina "faszyzm i nazizm". – Nie będąc już szefem fundacji będę dla niej pracował. Ale nie będę już podejmował żadnych decyzji. Może wyluzują ci, którzy w Polsce dostali otwartą przestrzeń do takich działań. Proszę podać mi wyrok sądowy, który za taki język by skazał. Ja mam taki wyrok. Uznaje się, że ja mówię językiem nienawiści w stosunku do jednej z pań posłanek. Miliard złotych przeznaczonych na służbę zdrowia. Mówi się, że prezydent zginął, bo jesteśmy współautorem tego, co się stało – powiedział inicjator WOŚP.

Czytaj także:

"Miłosiernego Boga proszę o życie wieczne dla Zmarłego". Abp Gądecki składa kondolencje

– Jurek Owsiak nie może brać na siebie odpowiedzialności, za to, co się wydarzyło w Gdańsku podczas finału WOŚP. Ta tragedia nie ma nic wspólnego z finałem, świętem dobra – mówi Ochojska w rozmowie z portalem Onet. I dodaje: – Nikt nie mógł przewidzieć, że podczas tak wyjątkowej imprezy znajdzie się jakaś osoba przepełniona nienawiścią, która będzie chciała dopuścić się największej zbrodni, która istnieje, czyli pozbawienia kogoś życia.

Jednocześnie Janina Ochojska wskazuje, że Owsiak boryka się z hejtem. – Proszę wziąć pod uwagę te wszystkie ohydne ataki w ostatnim czasie, które spotkały Jurka. To było coś obrzydliwego – zaznacza. I apeluje: – Nikt i nic nie odbierze Jurkowi Owsiakowi jego zasług w czynieniu dobra. Dlatego apeluje do niego, by nie składał rezygnacji. Jurek, jesteś nam wszystkim potrzebny!

Czytaj także:

"Powinien poczekać". Owsiak rezygnuje z szefowania WOŚP, Internet wrze