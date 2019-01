Wałęsa: Winna jest polityka i cały układ

– Rozsądni ludzie będą zmierzać w kierunku wyciszenia sporu politycznego. Czy to się uda, to trudno powiedzieć. Słabi ludzie nie wytrzymują, chorzy ludzie posuwają się do takich czynów. Winna jest polityka i cały układ – powiedział Lecha Wałęsa, pytany o dziennikarzy i tragiczną śmierć włodarza Gdańska.

– Nie znasz dnia ani godziny. Mamy taki dowód na to, że każdy z nas w każdej sekundzie możne być po tamtej stronie – mówił Lecha Wałęsa. Dodał, że Paweł Adamowicz „był, jest i pozostanie jego przyjacielem”, którego zapamięta jako „świetnego działacza, jako człowieka, który kochał Gdańsk".

– Cieszę się, że go poznałem – powiedział były prezydent.