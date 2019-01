Szczerski o udziale prezydenta w pogrzebie Pawła Adamowicza: Czekamy na decyzję rodziny

Krzysztof Szczerski podkreślił, że prezydent Andrzej Duda jest gotowy "w każdej sprawie wspomóc rodzinę, jeśli rodzina będzie miała takie życzenie". – Jesteśmy otwarci na współpracę i wypełnienie woli najbliższej rodziny prezydenta – zadeklarował.

Szef KPRP powiedział także, że to tragiczne wydarzenie, które miało miejsce w Gdańsku, "nie miało podłoża ideologicznego, partyjnego". – To był mord – jak powiedział wczoraj prezydent – na przedstawicielu władzy, na osobie publicznej, sprawującej swoją funkcję. Prezydent Adamowicz zginął w trakcie pełnienia swojej funkcji. Był przedstawicielem władzy publicznej. Ten człowiek, który go zamordował, chciał się na nim zemścić za swoje domniemane krzywdy, których doznał od władzy. Rzeczywiście to był mord na polityku, ale to nie był mord polityczny – dodał.