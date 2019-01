"Fundacja gra i grać będzie". Owsiak napisał do sztabów WOŚP

Komentując doniesienia o śmierci prezydenta Gdańska, Jerzy Owsiak poinformował, że rezygnuje z funkcji szefa Fundacji WOŚP. – Osobiście składam rezygnację z (funkcji - red.) szefa fundacji WOŚP, czyli prezesa zarządu – mówił Owsiak na konferencji. Jak dodał, nie będąc już szefem fundacji będzie dla niej pracował, ale nie będzie podejmował decyzji.

Owsiak wysłał list do sztabów WOŚP, które uczestniczyły w 27. Finale. Jego treść przytacza Onet, który również włączył się w działania WOŚP. "Ja, Jurek Owsiak, złożyłem rezygnację z bycia Prezesem Zarządu. Ale to nadal Zarząd, który się składa z Lidii Owsiak, prof. Piotra Burczyńskiego i prof. Bohdana Maruszewskiego. To nadal nasze biuro na ulicy Dominikańskiej, które teraz, na pełnych obrotach, do końca lutego będzie rozliczać Finał. To nadal pracująca Fundacja, która kupuje sprzęt medyczny i prowadzi swoje działania" – pisze były szef WOŚP.

"Każdy z Was niech będzie otwarty na to w jaki sposób reagować na to, co wydarzyło się w Gdańsku. Miejmy w sobie nadal ogromne pokłady przyjaźni. I pamiętajmy, że znowu za rok będziemy chcieli prosić Polaków, aby grali razem z nami" – napisał Owsiak.