Kosiniak-Kamysz: Zwróciłem się do prezesa Kaczyńskiego o zmiany w TVP

W poniedziałkowym wydaniu "Wiadomości" kilka pierwszych materiałów poświęcono atakowi na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza podczas niedzielnej imprezy WOŚP. Charakter tego materiału został przez wiele osób skrytykowany, a dziennikarzom TVP zarzuca się angażowanie się w spór polityczny i ideologiczny w momencie tragedii. Do słów krytyki odniósł się Jarosław Olechowski – szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej,oraz szef TVP Jacek Kurski.

Wojna polsko-polska

– Liczyliśmy na to, że też w takim dniu, kiedy wielu naszych rodaków zwraca się ku środkom masowego przekazu, ogląda serwisy informacyjne, że ta atmosfera przeżywania w godności żałoby (...) będzie zachowana we wszystkich stacjach radiowych, telewizyjnych, we wszystkich mediach, a szczególnie w mediach publicznych. Tak się jednak nie stało – skomentował sytuację lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak podkreślił polityk, od momentu emisji poniedziałkowych "Wiadomości", docierają do niego i jego partii głosy zbulwersowanych osób, które krytycznie podchodzą do treści zaprezentowanych przez TVP. – W jaki sposób zostało przeprowadzone to wydanie „Wiadomości”, jaki został przygotowany materiał, który zamiast łączyć znów dzieli Polaków (...) Ten materiał przekroczył wszystkie dopuszczalne granice przyzwoitości. (...) Nie możemy się na coś takiego zgodzić. Nie godzą się nasi rodacy, którzy do nas o tym piszą – tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

Polityk poinformował, że w związku z tą sytuacją, zwrócił się do prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, o spowodowanie zmian w TVP. Jak tłumaczył Kosiniak-Kamysz, chodzi m.in. o zmianę języka i przedstawianie w TVP poglądów wszystkich stron. – Chodzi o prezentowanie różnych stanowisk, o łączenie Polaków, o godne przeżycie żałoby – dodał polityk.

Czytaj także:

Dziennikarze krytykują "Wiadomości" po śmierci Adamowicza. Szef TAI zabrał głos