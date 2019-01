Przechodząc obok kontenera na odzież, usłyszał płacz dziecka. Interweniowała policja

Na policje zadzwonił jeden z mieszkańców, który przechodząc obok kontenera na używaną odzież stojącego przy ulicy 1000-lecia, usłyszał płacz dziecka. Płacz dochodził ze środka pojemnika.

Jak podaje policja, chociaż funkcjonariusze przysłuchując się odgłosom, podejrzewali, że może to być zabawka, a na kontenerze zauważyli kartkę z informacją, że do środka została wrzucona lalka, nie chcieli ryzykować.

Policja zdecydowała, że trzeba sprawdzić czy w środku jest tylko zabawka, czy dziecko. Na miejsce wezwano straż pożarną, która pomogła w rozcięciu kontenera. Wtedy do interweniujących służby podeszła kobieta, która wcześniej wywiesiła kartkę o lalce, informując, że zabawka nie działała, a po wrzuceniu do pojemnika zaczęła działać. Kobieta próbowała skontaktować się z właścicielami kontenera. Gdy jej się to nie udało, zawiesiła na pojemniku kartkę o wrzuconej tam lalce.

Znalezienie włączonej zabawki zakończyło tą niecodzienną interwencję.