W granicach dobrego smaku i bez polemiki z politykami. Co wolno publikować dziennikarzom TVN

"Pamiętaj, że wszystko co publikujesz w social mediach zostanie tam na zawsze i w każdej chwili może stać się publiczne" – ostrzega swoich pracowników TVN. Dziennikarze mają więc wystrzegać się „lokowania produktu, w jakiejkolwiek formie (logo, reklama, recenzja)”, a ich (prywatne) posty „nie mogą też naruszać niczyjej wolności, ani godności”, a także „przekraczać granic dobrego smaku”.

Serwis Wirtualne Media o komentarz ws. nowych zasada postępowania w mediach społecznościowych poprosił Joanna Górska, PR manager Grupy TVN Discovery Polska. – To jest aktualizacja istniejących już zasad aktywności w mediach społecznościowych. Powstała w odpowiedzi na dynamicznie rozwijający się świat tych mediów – podkreśliła Górska w rozmowie z serwisem.

Czego jeszcze nie wolno publikować dziennikarzom TVN? Wiele kontrowersji wzbudził punkt dotyczący zakazu publikacji w mediach społecznościowych treści, które nie zostały opublikowane na antenie lub na portalu, oraz wchodzenia w "polemikę z politykami".

Jak wskazano w piśmie do redakcji, „dotyczy to zarówno oceniania działań polityków, jak i publicznych skarg na zgubiony bagaż czy zimny obiad w restauracji”. – Jako dziennikarze informacyjni nie powinniśmy zajmować stanowiska w sprawach, o których potem opowiadamy albo możemy potencjalnie opowiadać na antenie/portalu. Po publicznym zajęciu stanowiska w danej sprawie przez dziennikarza informacyjnego, relacjonowanie tej sprawy przez niego będzie obarczone ryzykiem stronniczości. Nie wszyscy jesteśmy publicystami. To publicyści, a nie dziennikarze informacyjni są od publicznego oceniania działań polityków i kruszenia kopii w debatach – cytuje fragmenty instrukcji serwis Wirtualne Media.

Nowy regulamin opublikowano w intranecie (wewnętrzny system informowania pracowników o sprawach firmy) i obowiązuje od 3 stycznia.