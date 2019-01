Jackowski: Zadekretowanie politycznej poprawności, byłoby swoistą cenzurą

Czego nauczyła nas tragedia w Gdańsku, mord na prezydencie Pawle Adamowiczu?

Jan Maria Jackowski: Za wcześnie jest by mówić o tym, jakie skutki będzie mieć ta ogromna tragedia, ten bestialski mord. Bo będą to skutki dalekosiężne – i społeczne, i polityczne. Bez wątpienia jest ogromnym wstrząsem dla opinii publicznej i dla całej klasy politycznej. Ponieważ ona pokazała, że w Polsce może dojść do sytuacji, która nikomu nie mieściła się w głowie. Doszło do zabójstwa polityka niemal na żywo, na oczach całego świata, przed kamerami. Natomiast co do przyczyn ja się nie podejmuję żadnej analizy, jakie były motywacje, okoliczności, ponieważ trwa śledztwo prokuratury.

Są już pierwsze opinie dotyczące przyczyn tej tragedii?

Dziwię się wszystkim politykom, którzy już w tej chwili ferują wyroki, dokonują ocen, nie mając żadnych twardych danych w tej sprawie, ponieważ trwa dopiero prokuratorskie śledztwo. Ich działanie to albo próba interpretowania tej niewyobrażalnej tragedii zgodnie ze swoją linią polityczną, albo wręcz wykorzystywania tej tragedii do własnych celów politycznych.

Pojawiły się głosy, że powodem była mowa nienawiści, a polityczna poprawność powinna ją wyeliminować?

To przykład na to, jak próbuje się wykorzystać politycznie tę wielką tragedię, nie znając dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Zadekretowanie politycznej poprawności byłoby rodzajem swoistej, nowej cenzury. Krytyka, debata i wymiana poglądów są fundamentem demokracji. Trzeba jednak pamiętać, że krytykując poglądy, polemizując z opiniami, nie można krytykować osób. Inaczej mamy do czynienia z hejtem, który jest niedopuszczalny i narusza godność drugiego człowieka.

Czytaj także:

Piotr Semka przeciw nazwie "lex Adamowicz". Oświadczenie dziennikarzaCzytaj także:

Medioznawca o działaniu mediów po tragedii w Gdańsku: Pogoń za sensacją zaczyna przykrywać wszystko