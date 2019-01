100 tys. dolarów dla schroniska. Prezent od Marii z Chicago

Kierownik placówki Zdzisław Szwabowicz przyznał w rozmowie z Radiem Bielsko, że pani Maria wielokrotnie wspierała azyl dla zwierząt datkami w wysokości np. tysiąca dolarów. – Wtedy oczywiście mówiliśmy jej co zrobiiśmy za te pieniądze – podkreślił Szwabowicz.

Tym razem jednak wiadomość ze Stanów Zjednoczonych zaskoczyła wszystkich, chociaż jak przyznaje kierownik schroniska, co do autentyczności zapisów w spadku pani Marii nie miał wątpliwości. Kobieta jeszcze w czasie kiedy mieszkała w Bielsku-Białej zaglądała do schroniska i interesowała się losem znajdujących się tam zwierząt. – Pytała o nowe schronisko, o plany rozwoju – opowiada Szwabowicz.

Teraz schronisko będzie miało możliwość rozwoju, gdyż pani Maria w spadku zostawiła placówce 100 tysięcy dolarów. Prawdopodobnie za przekazaną kwotę stworzona zostanie lecznica dla zwierząt.

