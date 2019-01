Gdańsk: Zdjęcie-symbol. "Jeszcze kilka tygodni temu byłoby to nie do uwierzenia"

We wtorek premier Mateusz Morawiecki powołał Aleksandrę Dulkiewicz na stanowisko komisarza Gdańska. Do tej pory Dulkiewicz była pierwszym zastępcą zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

W przypadku śmierci prezydenta miasta jego mandat wygasa, a jego zastępcy automatycznie tracą stanowiska. Następnie premier wyznacza osobę, która będzie zarządzała miastem do wyboru nowego prezydenta. – Dziś otrzymałam telefon od szefa KPRM Michała Dworczyka, rozmawiałam też z wojewodą Dariuszem Drelichem, którzy zaproponowali mi funkcję komisarza; ja tę funkcję przyjęłam – powiedziała.

Funkcję przekazał Aleksandrze Dulkiewicz wojewoda pomorski Dariusz Drelich. – W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego przekazuję Pani z dniem dzisiejszym pełnomocnictwo do pełnienia funkcji prezydenta Gdańska – powiedział wojewoda Dariusz Drelich. – Przykro mi, że dzieje się to w tak smutnych okolicznościach. Życzę, by dalej realizowała Pani program prezydenta. Ze swojej strony deklaruję wsparcie w Pani działaniach, może Pani na mnie liczyć – mówił.

– Bardzo dziękuję, Panie Wojewodo, za te słowa i nominację – mówiła wzruszona Aleksandra Dulkiewicz. – Dziękuję, że to właśnie ja zostałam wskazana do pełnienia tej funkcji. Mam nadzieję, że ta decyzja przyczyni się do zasypywania podziałów między nami – powiedziała. W trakcie uroczystości doszło do serdecznego uścisku.

"Niezwykłe zdjęcie. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich przekazujący wiceprezydent Aleksandrze Dulkiewicz funkcję komisarza. Dla każdego, kto zna gdańskie realia jeszcze kilka tygodni temu byłoby czymś nie do uwierzenia. Pani Prezydent, proszę byś silną" – komentuje Rafał Mrowicki, dziennikarz Radia Gdańsk.

