Znana stacja rezygnuje z tęczy w USA. Co to oznacza dla TVN?

Czerwiec to tzw. "Miesiąc Dumy" (Pride Month), czyli coroczna akcja propagująca na świecie środowiska LGBT+. Kanał MTV w Stanach Zjednoczonych już drugi rok z rzędu nie wykorzystuje w tym czasie tęczowego logotypu. Decyzja wpisuje się w nastroje polityczne w USA oraz działania podejmowane przez administrację prezydenta Donalda Trumpa. Jednocześnie europejskie oddziały stacji nadal emitują charakterystyczne tęczowe oznaczenia. O sprawie piszą Wirtualne Media.

MTV rezygnuje z tęczy w USA

Od kilku lat barwy tęczy były stałym elementem identyfikacji wizualnej MTV w czerwcu. Dotyczyło to zarówno amerykańskiej wersji kanału, jak i innych marek należących do koncernu, takich jak MTV2, Comedy Central czy VH1. Zwyczaj ten obowiązywał także w Europie. Zmiana nastąpiła w ubiegłym roku, gdy amerykańskie kanały zrezygnowały z okolicznościowych logotypów związanych z tzw. "Miesiącem Dumy". W tym roku decyzja została podtrzymana.

Jak twierdzą obserwatorzy rynku, wpływ na działania Paramount Global miały m.in. zapowiedzi kontroli wobec firm realizujących programy różnorodności, równości i inkluzywności (DEI). W tym samym czasie spółka oczekiwała również na finalizację procesu przejęcia przez Skydance Media, które należą do rodziny Ellisonów. To jedna z najpotężniejszych i najbogatszych dynastii biznesowych na świecie, łącząca wpływy w sektorze technologicznym oraz globalnych mediach. Poglądy polityczne rodziny Ellisonów są obecnie silnie związane ze środowiskiem Partii Republikańskiej i wsparciem dla Donalda Trumpa.

Niedawno Paramount zgodził się też wypłacić 16 mln dolarów w ramach ugody dotyczącej sporu z Donaldem Trumpem o wywiad z Kamalą Harris wyemitowany w programie "60 Minutes" telewizji CBS. Trump twierdził, że materiał został przygotowany w sposób sprzyjający jego rywalce w wyborach prezydenckich.

Zmiany w CBS News po przejęciu

Po przejęciu Paramount przez Skydance doszło również do zmian personalnych w CBS News. Na stanowisko szefowej redakcji powołano konserwatywną dziennikarkę Bari Weiss. W kolejnych miesiącach ze stacją rozstało się kilku wieloletnich pracowników.

Wśród nich znalazł się Scott Pelley, jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy CBS News, związany ze stacją od 37 lat. W publicznym oświadczeniu krytykował nowe kierownictwo, zarzucając mu m.in. niekompetencję oraz uleganie politycznym naciskom.

Co to oznacza dla TVN?

Mimo zmian zachodzących w Stanach Zjednoczonych, europejskie kanały MTV nie zrezygnowały z obchodów tzw. "Miesiąca Dumy". Tęczowe logo można zobaczyć m.in. w Polsce, Czechach, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Holandii czy we Włoszech. Podobna sytuacja ma miejsce również w części krajów Ameryki Łacińskiej, w tym w Meksyku.

Tęcza zniknęła natomiast na takich rynkach jak: USA, Indie czy Japonia.

W kontekście planowanego przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance coraz częściej pojawiają się pytania o przyszłość takich marek jak TVN, TVN24 czy CNN. Jak dotąd przyszły właściciel stacji prowadzi odmienną politykę w zależności od rynku.

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