"Urywanie chadeckiej kotwicy". O tym w "Do Rzeczy"

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– „Nie polexit, lecz przebudowa Unii” – to myśl przewodnia, wokół której PiS chce budować kampanię do europarlamentu. Jak do tego hasła ma się spotkanie z wicepremierem Włoch Matteo Salvinim i co z niego wynika? – zastanawia się Kamila Baranowska w artykule „Europejskie puzzle”.

– Trzeci sezon serialu HBO „Detektyw” to aktorski popis Mahershali Alego i powrót do formuły opowieści, która zapewniła sukces pierwszej serii – zauważa Piotr Gociek w tekście „Życie, śmierć i pełnia księżyca”.

– SB od środka – o patologiach w służbach PRL opowiada dr Daniel Wicenty, socjolog, pracownik IPN, w rozmowie z Janem Hlebowiczem.