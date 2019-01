Popularny lektor Janusz Kozioł nie żyje. "Jego głos pozostanie z nami na zawsze"

Informację o śmierci lektora podała na swoim profilu na Facebooku organizacja Polscy lektorzy. "Drodzy, Musimy Wam przekazać smutną, wstrząsającą wiadomość. Janusz Kozioł nie żyje. „Nie wiadomo, dlaczego choroba się pojawia i nie ma na nią lekarstwa. Pozostaje tylko cud” – pisał Janusz Kozioł w czasie, gdy nie mógł już mówić. Cud nie nastąpił… Dziś o 10-tej lektor przegrał walkę o każdy oddech. Jego głos pozostanie z nami na zawsze" – napisano.

Janusz Kozioł swoją karierę rozpoczął w 1973 roku od współpracy z Polskim Radiem. Później poświęcił się pracy lektora. Jego głos znaliśmy z wielu filmów i seriali. Od 2015 roku zmagał się ze stwardnieniem zanikowym bocznym opuszkowym. Choroba zaatakowała narząd mowy i drogi oddechowe, co po roku zmusiło go do porzucenia pracy lektora. W styczniu br. zorganizowano zbiórkę na jego leczenie, która spotkała się z ogromnym odzewem.