Mariusz Max Kolonko wystartuje w wyborach do PE? "Jest spora szansa, że się zgodzi"

Politycy Ruchu Narodowego i Partii Wolność namawiają do startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego Mariusza Maxa Kolonko. Kontrowersyjny dziennikarz mieszka jednak na stałe w Stanach Zjednoczonych, zaś bierne prawo wyborcze w wyborach do PE przysługuje osobie, która "od co najmniej 5 lat stale zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej".

Max-Kolonko od lat pochlebnie wypowiadał się o Ruchu Narodowym. Kilka dni po zabójstwie prezydenta Gdańska, dziennikarz wystosował apel do prezydenta Andrzeja Dudy o przywrócenie kary śmierci. – Są rozmowy z wieloma postaciami na temat startu z naszych list w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nasza inicjatywa jest otwarta na takie osoby jak Mariusz Max Kolonko – powiedział Wirtualnej Polsce Robert Winnicki, przewodniczący Ruchu Narodowego. "WP" cytuje również anonimowego przedstawiciela Partii Wolność, według którego w najbliższym czasie do Stanów Zjednoczonych wyruszy delegacja, aby przekonać dziennikarza do startu w wyborach. – Jest spora szansa, że się zgodzi – dodaje. Mariusz Max Kolonko od 1988 roku mieszka jednak w Stanach Zjednoczonych. Tam założył swój własny kanał na YouTube "Max TV", gdzie komentuje polską rzeczywistość.Warto jednak pamiętać, że bierne prawo wyborcze w wyborach do PE przysługuje osobie, która "od co najmniej 5 lat stale zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej".