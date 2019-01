Wrocław: Napad na bank. Sprawcami byli Ukraińcy?

We Wrocławiu doszło do napadu na bank. Do oddziału Millennium Bank przy ul. Żmigrodzkiej przy skrzyżowaniu z Zawalną weszło dwóch mężczyzn, którzy sterroryzowali pracowników placówki i ukradli pieniądze. – Sądząc po akcencie, byli to Ukraińcy – opowiadają pracownicy "Gazecie Wrocławskiej".

W mieście trwa obława na sprawców napadu, którzy uciekli w nieznanym kierunku. Wiadomo tylko, że mężczyźni byli ubrani na czarno. W wyniku napadu nikt nie ucierpiał. Nie wiadomo, ile pieniędzy ukradli mężczyźni. "Wszystkie systemy bankowe zadziałały poprawnie. Przekazaliśmy sprawę policji, obecnie trwają czynności wyjaśniające. Środki naszych klientów są bezpieczne" – zapewnił Millennium Bank w oświadczeniu portalowi GazetaWroclawska.pl.