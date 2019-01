Korwin-Mikke: Adamowicz został zaszczuty przez byłych przyjaciół. Oskarżenia PiS-u mógł traktować rytualnie

Janusz Korwin-Mikke napisał na Facebooku, że nie ma zamiaru obchodzić żałoby po Pawle Adamowiczu, a "przynajmniej nie: żałoby ogłoszonej przez łajdaków z POPiS i PSLD". "Przecież On był przeciwko nim wszystkich - i za to Go kochali gdańszczanie" – argumentuje polityk.

Korwin-Mikke zamieścił też na portalu społecznościowym cytaty z polityków PO, którzy krytykowali wcześniej Pawła Adamowicza. "Mogę coś dla Niego zrobić: zamieszczam cytaty faryzeuszy z PO, którzy teraz tryumfują, bo udało im się pozbyć odszczepieńca, wyeliminować zakałę, mechanizm niszczący, jakim był dla PO Paweł Adamowicz, który właściwie, ich zdaniem, najpewniej wyląduje w więzieniu" – napisał.

Z kolei na Twitterze Janusz Korwin-Mikke napisał, że Paweł Adamowicz "został zaszczuty przez byłych przyjaciół". "Gdy wyłamał się z wierności PO posypały się oskarżenia (...) Oskarżenia PiSu mógł traktować rytualnie. A te: bolą!" – napisał.