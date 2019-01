Zaskakujący wpis Szymona Hołowni. "Nie słuchajcie dziś i jutro księży"

Hołownia opublikował na swoim profilu na Facebooku okładkę dodatku do gazety "Polska the Times", poświęconego prezydentowi Gdańska. Dziennikarz ocenił, że to "jedna z najbardziej poruszających" okładek, jakie widział w życiu. Jej autorem jest Tomasza Bocheński.

W swoim wpisie Hołownia przyznał, że otrzymuje sygnały od znajomych, którym nie spodobało się kazanie wygłoszone przez księdza na mszy za Pawła Adamowicza. Dziennikarz nie zdradza szczegółów, ale podkreśla, że nie podziela tych odczuć.

"Mam dla nich radę. Nie słuchajcie dziś i jutro księży. Nie powiedzą Wam nic, czego już byście kiedyś nie słyszeli. Nie tropcie fraz i przecinków w jutrzejszych przemowach polityków. To nie event, który musi perfekcyjnie wyjść, nie konwencja mówców od motywacji. Wszystkie słowa, które wystarczą i jest w nich wszystko, są tutaj, w pożegnaniach żony i córek Pawła Adamowicza" – stwierdza Hołownia.

"Jaki ksiądz, jaki polityk, powie Wam dziś mocniej, bardziej wiarygodnie niż one, to najważniejsze: że miłość jest silniejsza od śmierci?" – pyta dziennikarz i przytacza wzruszające słowa 15-letniej córki prezydenta Gdańska, Antoniny.



"Czyste dobro dziecka. Najczystszej próby zło człowieka, który dziecku ojca zabił. Tego napięcia nie przykryje żadna, nawet najpiękniejsza pogrzebowa forma. Nic nie można zrobić, tylko pilnować, by w każdej chwili własnego życia stać w tym równaniu po właściwej stronie" – podkreśla na koniec Szymon Hołownia.

Czytaj także:

Ks. Henryk Zieliński w TVP Info: Przepraszam