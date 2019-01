Kraków żegna Pawła Adamowicza. "The Sound of Silence" z Wieży Mariackiej

W dniu pogrzebu prezydenta o godz. 12.00, po hejnale z Wieży Mariackiej zabrzmi utwór „The Sound of Silence”. Będzie to okazja, by wszyscy krakowianie i goście spotkali się na Rynku i wspólnie pożegnali zmarłego w tragicznych okolicznościach Pawła Adamowicza – czytamy na stronie kraków.pl

"Kraków myślami z Gdańskiem"

Już od piątku rano, na parterze Urzędu Miasta Krakowa wystawiona jest księga kondolencyjna. Jako pierwszy wpisał się do niej prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Od wczoraszego popołudnia na wieży ratuszowej wisi także flaga z napisem „Kraków myślami z Gdańskiem”. To samo hasło będzie wyświetlane na TAURON Arenie Kraków (w sobotę w godz. 9.00-19.00) oraz w autobusach i tramwajach. Ponadto w piątek i sobotę na pojazdach KMK umieszczone są flagi państwowe z kirem.

Paweł Adamowicz zmarł w poniedziałek, 14 stycznia. Dzień wcześniej został zaatakowany nożem podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mimo pięciogodzinnej operacji prezydenta Gdańska nie udało się uratować. W sobotę odbędzie się jego uroczysty pogrzeb. Polityk spocznie w gdańskiej bazylice Mariackiej. Adamowicz miał 53 lata, osierocił dwie corki.

