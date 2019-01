Ostatnie pożegnanie Pawła Adamowicza. "Ta śmierć to dzwon na trwogę, wezwanie do rachunku sumienia"

W Bazylice Mariackiej o godzinie 12 rozpoczeła się msza pogrzebowa Pawła Adamowicza. Mszy pogrzebowej przewodniczy przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, homilię wygłosił metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź. Na początku mszy świętej wykonano "Requiem" Giacomo Pucciniego oraz hymn państwowy. Następnie abp Sławoj Leszek Głódź przekazał żonie Pawła Adamowicza, jego córkom i bratu różańce od papieża Franciszka.

– Tragiczna śmierć Pawła Adamowicza to dzwon na trwogę, wezwanie do rachunku sumienia, przemiany stylu naszego życia politycznego, społecznego, medialnego, do wyrugowania z języka pogardy, poniżania, deprecjonowania, obdzierania ze czci – mówi w homilii abp Sławoj Leszek Głódź.

Po uroczystej mszy świętej, urna z prochami Pawła Adamowicza zostanie złożona w Bazylice Mariackiej.

Mieszkańcy Gdańska, którzy nie zmieścili się w Bazylice, mogą śledzić mszę na kilku telebimach, które zostały umieszczone w różnych miejscach w mieście. Na czas uroczystości pogrzebowych wprowadzono również duże zmiany organizacyjne i komunikacyjne.

Poza rodziną prezydenta – żoną, córkami i bratem Pawła Adamowicza, udział w uroczystościach pogrzebowych prezydenta Gdańska udział biorą wszyscy byli prezydenci Polski Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski, a także byli premierzy –Włodzimierz Cimoszewicz, Waldemar Pawlak, Kazimierz Marcinkiewicz, Marek Belka, Ewa Kopacz, Leszek Miller i Jerzy Buzek. Obecni są też przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, prezydent Adnrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

Atak na Pawła Adamowicza

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zmarł w poniedziałek, 14 stycznia. Dzień wcześniej został zaatakowany nożem podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mimo pięciogodzinnej operacji prezydenta Gdańska nie udało się uratować. W sobotę odbędzie się jego uroczysty pogrzeb. Polityk spocznie w gdańskiej bazylice Mariackiej. Miał 53 lata.

W poniedziałek Sąd Rejonowy w Gdańsku wyraził zgodę na zastosowanie 3-miesięcznego aresztu wobec Stefana W. Sprawca ataku na prezydenta Gdańska usłyszał też zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. 27-latkowi grozi dożywocie. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.