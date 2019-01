Ogromne opóźnienia w wypłacie "500 Plus"

Olbrzymie opóźnienia występują w wypłacaniu świadczenia "500 plus" dla rodzin, w których jedno z rodziców pracuje za granicą - informuje "Super Express". Bałagan – to najtrafniejsze określenie tego, co dzieje się w urzędach wojewódzkich – wskazuje dziennik.