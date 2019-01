Skoki w cieniu tragedii. Wyjątkowy gest Piotra Żyły

Wczoraj o godzinie 17 rozpoczęła się żałoba narodowa. To decyzja prezydenta Andrzeja Dudy po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Oznacza to, że zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem po raz kolejny odbywają się w cieniu tragedii.

Jeden z polskich skoczków postanowił w sposób szczególny uhonorować prezydenta Adamowicza. Piotr Żyła odda dziś skok przy melodii „The Sound of Silence”. To właśnie ta piosenka towarzyszyła mieszkańcom Gdańska, kiedy w poniedziałkowy wieczór, zgromadzili się by upamiętnić swojego prezydenta. Utwór ten pojawiał się także przy innych okazjach i jest już powszechnie kojarzony z niedzielną tragedią.

Utwór "The Sound of Silence" popłynął dziś także z Wieży Mariackiej. Wykonali go muzycy z Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej.