Wzruszające słowa córki Pawła Adamowicza. "Proszę Cię, opiekuj się nami i całym Gdańskiem"

Żona i córka Pawła Adamowicza przemawiały na koniec uroczystości pogrzebowych. 15-letnia córka prezydenta Gdańska, Antonina Adamowicz łamiącym się głosem dziękowała ojcu za wspólnie spędzony czas.

– Dziękuje Ci za wieczorne spacery z ukochanym psem Zeusem, za to, że nauczyłeś mnie miłości do książek, historii i ciekawości świata. Za to, że zawsze miałeś czas, aby wytłumaczyć mi sprawy, których nie rozumiałam, dziękuje Ci za nasze rozmowy – mówiła dziewczyna. – Dziękuje Ci za nasz ostatni wspólny urlop, inny niż wszystkie, bez znajomych i obowiązków, tylko ty i my, cała rodzina – dodała Antonina Adamowicz.

Córka Pawła Adamowicza mówiła też o wdzięczności za to, że mogła porozmawiać z ojcem o swoich planach na przyszłość. – Zrobię wszystko, aby je zrealizować – stwierdziła. – Kocham Cię i ani ja, ani nikt tutaj nie zapomni o Tobie. Proszę Cię, opiekuj się nami i całym Gdańskiem tam z nieba – zakończyła Antonina Adamowicz.

Ostatnie pożegnanie Pawła Adamowicza

W Bazylice Mariackiej o godzinie 12 rozpoczeła się msza pogrzebowa Pawła Adamowicza. Mszy pogrzebowej przewodniczy przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, homilię wygłosił metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź. Na początku mszy świętej wykonano "Requiem" Giacomo Pucciniego oraz hymn państwowy. Następnie abp Sławoj Leszek Głódź przekazał żonie Pawła Adamowicza, jego córkom i bratu różańce od papieża Franciszka.

– Tragiczna śmierć Pawła Adamowicza to dzwon na trwogę, wezwanie do rachunku sumienia, przemiany stylu naszego życia politycznego, społecznego, medialnego, do wyrugowania z języka pogardy, poniżania, deprecjonowania, obdzierania ze czci – mówi w homilii abp Sławoj Leszek Głódź.