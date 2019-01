Dulkiewicz: Paweł Adamowicz miał gdańskość w swoim DNA

Dulkiewicz zaczęła swoja przemówienie od przywołania tryptyku Hansa Memlinga "Sąd Ostateczny". – Niegdyś znajdował się w tej pięknej świątyni, a obecnie jest w Muzeum Narodowym w Gdańsku. W centralnej części jest Chrystus. Dusze sprawiedliwych po kryształowych schodach wstępują do Królestwa niebieskiego. Wierzę z całego serca, że nasz prezydent ciężarem swoich dobrych uczynków przeważył szalę dobra. Czekają tam na niego gdańszczanie – mówiła.

P.o. prezydenta Gdańska przypomniała, że rodzina Pawła Adamowicza osiadła w Gdańsku po wojnie. – Fakt ten sprawił, że Paweł Adamowicz był szczególnie wrażliwy na tych, dla których Gdańsk stał się nową ojczyzną – dodała.

– Gościnność to przecież gdański przymiot. Szczęśliwie w życiu przydarzyła się mu "Solidarność". Sławne zawołanie, że "Gdańsk to miasto wolności i Solidarności", to nie tylko pusty frazes. Z prawdziwą dumą mówił o bohaterach Sierpnia'80, o robotnikach. Paweł Adamowicz wierzył w solidarność – powiedziała Dulkiewicz.

