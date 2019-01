"Na naszych oczach tworzy się sekta gdańska". Kontrowersyjny wpis posła

Polityk odniósł się do wydarzeń ostatnich dni. Po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, na ulicach polskich miast gromadziły się setki ludzi chcących oddać mu hołd. Oczywiście odejście włodarza swojego miasta przeżywali szczególnie gdańszczanie. Temat śmierci Adamowicza zdominował debatę publiczną – m. in. w kontekście konieczności obniżenia temperatury sporu politycznego.

Tymczasem zdaniem Jacka Wilka mamy do czynienia z narodzinami "sekty gdańskiej". "Czy po religii smoleńskiej będziemy mieć teraz religię gdańską? Jeśli tak, to będzie to kolejny dowód, że między PO, a PiS nie ma żadnej istotnej różnicy - jest tylko pokazowa wojenka popisowych gangów o to, kto ma ściągać z nas haracz" – napisał parlamentarzysta w piątek.

W sobotę odbył się pogrzeb Pawła Adamowicza. Polityk został pochowany w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Obok rodziny, pogrzebie uczestniczyły tysiące osób, przedstawiciele władz państwowych oraz politycy różnych opcji. "I WYKRAKAŁEM: na naszych oczach tworzy się oto sekta gdańska (lustrzane odbicie smoleńskiej)" – stwierdził Wilk.

