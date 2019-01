Znamy cel, na jaki trafi taca z pogrzebu Pawła Adamowicza

Wczoraj w Bazylice Mariackiej odbyła się msza pogrzebowa Pawła Adamowicza, której przewodniczył przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, zaś homilię wygłosił metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź. Na początku mszy świętej wykonano "Requiem" Giacomo Pucciniego oraz hymn państwowy. Następnie abp Sławoj Leszek Głódź przekazał żonie Pawła Adamowicza, jego córkom i bratu różańce od papieża Franciszka.

– Tragiczna śmierć Pawła Adamowicza to dzwon na trwogę, wezwanie do rachunku sumienia, przemiany stylu naszego życia politycznego, społecznego, medialnego, do wyrugowania z języka pogardy, poniżania, deprecjonowania, obdzierania ze czci – mówił w homilii abp Sławoj Leszek Głódź.

Proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku ks. prałat Ireneusz Bradtke był gościem programu "Wydarzenia i Opinie" w Polsat News w sobotę wieczorem. Oprócz niego gośćmi Polsat News byli także obrońca opozycjonistów z PRL mecenas Jacek Taylor, prof. Jacek Jassem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Maciej Grzywaczewski, przyjaciel prezydenta Gdańska.

– Chciałem powiedzieć jeszcze jedną, bardzo ważną rzecz. Nie miałem okazji tego powiedzieć na mszy świętej. Dziś była na mszy zbierana taca i ta taca, podjąłem taką decyzję, jest przeznaczona na pomoc rodzinom w Aleppo w Syrii – powiedział ks Bradtke.