Do Polski napływa chłodne powietrze. Będzie zimno

Synoptycy przewidują siarczysty mróz, opady śniegu z deszczem, ale także miejscami bezchmurne i słoneczne niebo. Prognozy wskazują też na intensywne opady śniegu w górach oraz na silny i porywisty wiatr nad morzem.

W niedzielę temperatura maksymalna wyniesie od -4°C na południowym wschodzie do 1°C miejscami na zachodzie i nad morzem. Z kolei w nocy temperatura minimalna wyniesie od -11°C na południu do 1°C nad morzem, zaś w kotlinach górskich lokalnie od -15°C do -12°C.