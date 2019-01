Warzecha: Jaka będzie polska polityka po zabójstwie Pawła Adamowicza?

– Zapraszam do lektury tygodnika "Do Rzeczy", w którym blok otwierających tekstów poświęcony jest sytuacji po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Piotr Semka zastanawia się, jaka będzie polska polityka po śmierci Pawła Adamowicza, a Rafał Ziemkiewicz pisze o tym, czy można sięgać po analogie z zabójstwem Gabriela Narutowicza, a jeśli ktoś po nie sięga, to po co – mówi Łukasz Warzecha w zapowiedzi najnowszego numeru "Do Rzeczy".