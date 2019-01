Spychalski: Trzeba mieć nadzieję

Kamila Baranowska: Po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza pojawiły się komentarze, że takie są efekty wojny polsko–polskiej, nakręcanej przez polityków, i że czas na opamiętanie.

Błażej Spychalski: Ta tragedia, to morderstwo powinno wszystkich nas uczulić na to, jakie słowa, jakie opinie wypowiadamy w debacie publicznej. Powinniśmy być bardzo ostrożni w ferowaniu sądów czy wyroków. To test na odpowiedzialność zarówno całej klasy politycznej, jak i wszystkich komentatorów naszego życia publicznego. Szukanie zbyt łatwych interpretacji nie jest dobrym rozwiązaniem.