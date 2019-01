"My, weterani wojenni, nie opuścimy Ciebie". Gen. Skrzypczak pisze do Owsiaka o "małych i nikczemnych"

Po śmierci Pawła Adamowicz Jerzy Owsiak ogłosił, że rezygnuje z funkcji szefa fundacji WOŚP. Jak mówił, wciąż będzie angażował się w działalność Orkiestry, jednak nie ma już zamiaru stać na czele inicjatywy. Stwierdził, że przyczyną jest fala hejtu, jaka psada na niego w ostatnich miesiącach. Jednak już po kilku dniach Owsiak zdanie zmienił i w sobotę, niedługo po pogrzebie zamordowanego prezydenta Gdańska, ogłosił swój powrót.

– Wracam do roboty. Bierzemy się do roboty. Bierzemy się dziesięc razy mocniej – mówi w opublikowanym na Facebooku oświadczeniu. O powrót Owsiaka prosiły tysiące ludzi – internauci, politycy, dziennikarze, a także inne osoby zajmujące się działalnością charytatywną. Ruszyła akcja #MuremZaOwsiakiem. Do słów wsparcia skierowanych w stronę założyciela WOŚP dołączyli żołnierze-weterani.

W ich imieniu list do Jurka Owsiaka napisał gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych i były wiceminister obrony narodowej. "„Wspierałeś domy dziecka irackich sierot. Udzielałeś pomocy w operacjach dzieci irackich w Polsce. Bez Twojego wsparcia byłoby to niemożliwe. Pamiętam, jak byłeś u nas w Iraku. Towarzyszyłeś naszym żołnierzom w patrolach oraz rejonach odbudowy szkół i domów dziecka” – pisze gen. Skrzypczak. Zwraca też uwagę na pomoc jaką fundacja niosła także żołnierzom rannym i poszkodowanym podczas działań wojennych. „Zawsze ilekroć zwracaliśmy się do Ciebie o pomoc, otwierałeś niedostępne podwoje dla naszych rannych żołnierzy. Nie odmówiłeś wsparcia w leczeniu dzieci naszych żołnierzy. To wszystko trwa w naszej pamięci” – napisano w liście, którego fragmenty przytacza portal Onet.

I dalej: "Wojsko zawsze towarzyszyło WOŚP. I wierzę w to, że mimo niezrozumiałych zakazów politycznych, żołnierze są z Tobą i WOŚP. Nie uda się pozbawić polskiego żołnierza godności i tożsamości obywatelskiej zakazami. Sączenie nienawiści do Ciebie to tak jak sączenie nienawiści do dzieci, którym Polacy pod Twoją batutą w porywie serc pomagają. Dziś stanęli naprzeciwko Ciebie… mali i nikczemni”.

